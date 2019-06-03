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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da trafik kazası:1 yaralı Video

Ankara’da trafik kazası:1 yaralı Video

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Trafik Lambası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinden görüntü
--Kaza yapan otomobilden görüntü
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir otomobil, kontrolden çıkarak trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ters döndüğü kazada, sürücü yaralandı. Olay, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Gayret Mahallesinde bulunan İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İvedik Caddesi üzerinde merkez istikametine seyreden Ö.Y.D.’nin kullandığı 06 FG 5903 plakalı otomobil, İvedik Caddesi ile Ragıp Tüzün Caddesi kesişiminde bulunan ışıklarda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, trafik lambasının bulunduğu direğe çarparak direği yerinden söktü. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ters dönerek dururken, direk de yola devrildi. Kazada, sürücü Ö.Y.D yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza enkazı nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bu sırada caddede araç kuyruğu oluştu. Daha sonra, yolun her iki yönünde de trafik akışı kontrollü olarak birer şeritten sağlandı. Ekiplerin aracı yerinden kaldırmasının ardından, trafik akışı normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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