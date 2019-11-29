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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Kaza yerinden genel ve detay görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Trafik Kazası Olta Direksiyon 


- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Nallıhan Karayollarına ait Süleyman Çetin yönetimindeki 06 DV 5464 plakalı yol temizleme aracı Beypazarı Çayırhan istikametinde Solta Boğazı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek devrildi. Araç sürücüsü Süleyman Çetin makinanın altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araç altında kalan sürücünün cansız bedeni çıkartıldı. Çetin'in naaşı Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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