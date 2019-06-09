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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ankara’da trafik kazası: 1’i ağır, 3 yaralı İzle

Ankara’da trafik kazası: 1’i ağır, 3 yaralı İzle

Çarşı ve Mahalle Bekçisinin yaralıya yardımı

İlk Müdahale Hastane Trafik Işığı Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Yaralılardan görüntü
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Kaza yapan otomobilden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA )- Çarşı ve mahalle bekçisinden yaralıya ilk yardım ANKARA

- Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesinde bulunan Mamak Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin L. yönetimindeki 06 GB 7757 plakalı otomobil, Mamak Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce yön levhalarını devirdi ardından ise karşı kaldırımdaki trafik ışığı direğini yerinden söktü. Direklere çarpan otomobil, kaldırıma çıkarak bir lokantanın önünde durabildi. Kazada, sürücü Yasin L. ve araçta bulunan Furkan D. ile Kadir K. yaralandı. Çarşı ve mahalle bekçisinden ilk yardım Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelinceye kadar, bir çarşı ve mahalle bekçisi ise yaralılardan birinin başını havlu ile tutarak ilk yardım yaptı. Sağlık ekiplerinin de olay yerine gelmesi ile ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Furkan D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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