Ankara’da tatil, su parkında güzel

-su parkından detay

-çocukların oynaması

-detaylar



( ANKARA ) ANKARA



- Başkentli çocuklar, sıcak havada serinlemek için Altındağ Belediyesi Su Parkı’na akın etti. Hava sıcaklıklarının gitgide yükseldiği Ankara’da tatili başkentte geçiren çocukların eğlence merkezi Altındağ Belediyesinin Karapürçek Mahallesi’nde bulunan su parkı ve yüzme havuzu oldu. Detaylı bir bakımdan geçen su parkında yeni sezonun açılmasıyla birlikte çocuklar cankurtaranların da görev yaptığı havuzda suyun tadını çıkardı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, su parkını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yenilenen tesisi gezen Balcı, çocuklarını havuza getiren ailelerle de sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Balcı, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. “Gençlerimiz mutlaka spor yapmalı” Gençlerin mutlaka bir sporla ilgilenmesi gerektiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı, “Aileler, mutlaka çocuklarını bir spor dalına yönlendirmeli. Yüzme de gençlerimizin uğraşması gereken önemli sporlardan birisi. Aileler çocuklarını Altındağ Belediyesine bağlı hizmet veren havuzlara getirerek uzman hocalarla birlikte yüzme öğrenmelerini sağlayabilir. Biz, Altındağ Belediyesi olarak gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Amacımız sporla uğraşan sağlıklı nesiller yetiştirmek. Havalar bugünlerde çok sıcak. Çocuklarımız serinlemek için buraya adeta akın ediyor. Onların burada keyifli vakit geçirmesi bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

Altındağ Belediyesi Su Parkı ve Yüzme Havuzu, haftanın her günü 11-16 yaş arasındaki çocuklara hizmet veriyor.

