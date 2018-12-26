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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da sobaya dökülen tinerin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı Video

Ankara’da sobaya dökülen tinerin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı Video

olayın gerçekleştiği evden detay

( ANKARA ) ANKARA

Polis Gecekondu Sağlık Ekipleri 


- Başkent’te sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sobayı yakmak için dökülen tinerin alev alması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yenimahalle Barıştepe Mahallesi 779 Sokak'ta bulunan terk halindeki bir gecekonduya giren C. K. ve B. Ş., ısınmak için sobaya odun atıp üstüne tiner döktüler. Dökülen tinerin biranda parlamasıyla sobanın başında duran C. K. ile B. Ş. yaralandı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ufak çaplı yangının meydana geldiği gecekonduya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yüzleri ve elleri yanan C. K. ile B. Ş.'yi, yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (ME
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