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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı İzle

Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı İzle

-Kaza yeri vatandaş kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Servis Aracı 

--Kaza yeri görüntüleri
--detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da sabah saatlerinde servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Çevre Yolu Gölbaşı-Sincan istikametinde meydana geldi. Şoför M.Y. idaresindeki 06 C 1165 plakalı servis aracı kontrolden çıkarak yan yattı ve refüje doğru sürüklendi. O sırada olay yerinden geçen araçlar kazayı görerek durdu ve 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yolculardan bir kısmı kendi imkanları ile araçtan çıkarken, toplamda 15 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka kapağını açan ekipler, kurtarılmayı bekleyen yaralılara sakin kalmaları konusunda ikazlarda bulundu. Yan yatan servisten kurtarılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara taşındı. Şahıslar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara Şehir Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İÇ-
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