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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da otomobil uçurumdan uçtu: 1 ölü

Ankara’da otomobil uçurumdan uçtu: 1 ölü

Aracın düştüğü yerden görüntü

Polis Trol 

-Uçurumdan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir otomobil uçurumdan aşağıya uçtu. Kazada, araçtaki bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Oran Mahallesindeki Oran-Eymir Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Miraç M. (30) kontrolündeki 06 BB 9966 plakalı otomobil, Eymir Gölünden Oran istikametine giderken Oran-Eymir Yolu üzerinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, tel örgüleri yıkarak yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçurumdan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, halatlarla kaza mahaline inerek otomobile ulaştı. Araca ulaşan ekipler, araçtaki Miraç M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta başka biri ya da birilerinin olma ihtimaline karşı, kaza mahaline arama yapan ekipler, başkasına ulaşamadı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
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