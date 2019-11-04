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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da minibüs polis aracına çarptı: 2’si polis 4 yaralı Video

Ankara’da minibüs polis aracına çarptı: 2’si polis 4 yaralı Video

-Yaralılardan görüntü

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Memuru Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinden görüntü
--Devrilen polis aracından görüntü
--Polis ekiplerinin devrilen aracı düzeltmesinden görüntü
--Kazaya karışan minibüsten görüntü
--Sağlık ekiplerinin çalışmalarından görüntü
--Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir minibüs, aynı istikamette seyreden polis aracına arkadan çarptı. Kazada ikisi polis memuru, dört kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Mamak ilçesi istikametine seyreden Cüneyt Y. kontrolündeki 66 PE 540 plakalı minibüs, aynı istikamette önünde seyreden Yılmaz A. yönetimindeki resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan polis aracı, refüjdeki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Minibüs ise bir süre ilerledikten sonra durabildi. Kazada, polis memurları Cemal S. ve Yılmaz A. ile minibüsün sürücüsü Cüneyt Y. ve minibüste bulunan Engin A. yaralandı. Devrilen aracının kabininde sıkışan polisler, itfaiye erleri ve olay yerindeki polis ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Mamak istikameti yaklaşık yarım saat süreyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.
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