Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara’da Mevlit Kandili coşkusu

Ankara’da Mevlit Kandili coşkusu

- Kocatepe Caminden görüntü

-- Vatandaşlardan görüntü
-- Kur’an-ı Kerim okunması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Ankara’da vatandaşlar, Hz. Muhammed’in doğumunun 1445’inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe Camine akın etti. Cami içinde önce Kur’an-ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kandil simidi, çay ve lokum dağıttı.
Mevlid Kandili’ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara’nın büyük camilerinden olan Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii’ne akın etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı