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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'da Mevlit Kandili coşkusu

Ankara'da Mevlit Kandili coşkusu

- Camiden görüntü

Kandil 

-- Dua eden vatandaşlardan görüntü
-- Kur-an'ı Kerim okunması
-- Genel ve detay

( ANKARA )- Mevlit kandilinde vatandaşlar camilere koştu ANKARA

- Ankara’da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Ankara’da vatandaşlar, Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe Camine akın etti. Cami içinde önce Kur-an'ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kandil simidi, çay ve lokum dağıttı.
Mevlid Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara’nın büyük camilerinden olan Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii'ne akın etti.
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