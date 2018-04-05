Ankara’da lise öğrencilerine okul içinde bıçaklı saldırı: 4 yaralı İzle

-Hastanede yapılan ilk müdahaleden görüntü

-Çocuklarla röportaj

-Veliyle röportaj

-Genel detay



( ANKARA )- Lise öğrencileri kendi arkadaşları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı ANKARA



- Ankara’da 4 lise öğrencisi, sınıf arkadaşları olan iki öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Şikayetçi olmamaları yönünde tehditler aldıkları iddia edilen 4 öğrenci saatlerce yaralı halde okulda bekledi. Olay, dün sabah saatlerine Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anıttepe Anadolu Lisesi’nde öğretim gören E.Y., E.E.K., K.P. ve A.Y.’nin cep telefonlarına “Okula gelme” diyen mesajlar atıldı. Neler olduğunu anlamayan öğrenciler, okulda kendi sınıflarından 2 şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Saatlerce yarasını gizledi Sınıfa ilk giren E.Y., bir anda arkadaşlarının saldırısına uğradı ve ayağından bıçak yarası aldı. Bu olayı kimseye söylememesi, aksi takdirde daha kötü şeyler olabileceği yönünde tehditler alan E.Y., yarasının üzerine kendi imkanlarınca tampon yapıp, öğle saatlerine kadar kimseye haber vermedi. Saldırgan öğrenciler, daha sonra okulun konferans salonunda önünü kestikleri K.P.’yi yaralarken, E.K.K.’ya lavaboda, A.Y.’ye de sınıfta saldırıda bulundu. Henüz 18 yaşın altındaki 4 öğrenci, kesici aletle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocukları tehdit ettiler Saldırgan öğrencilerden sürekli tehditler alan, yaralı 4 çocuk, bir süre okul müdürüne haber veremedi. Daha sonra birbirlerinden cesaret alan 4 yaralı arkadaş, müdürün odasına çıkarak olayı anlattı. Okul müdürü bunun üzerine velilere haber verdi. Okula gelen veliler çocukları hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil bölümüne getirdi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından darp raporu alan öğrenciler, daha sonra taburcu oldu. “2 arkadaşımız tarafından ortada hiç bir sorun olmamasına rağmen bıçaklandık” İlk saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan E.Y., Anıttepe Anadolu Lisesi'nde okuduğunu belirterek, "Yanımda duran iki arkadaşımla birlikte başımıza talihsiz bir olay geldi. Okulda 2 tane arkadaşımız tarafından ortada hiç bir sorun olmamasına rağmen bıçaklandık. Bizim o arkadaşlarla hiç bir sıkıntımız yoktu. Artık keyiflerince mi veya eğlenmek için mi? hiç bir fikrimiz yok. Üçümüze bıçak taktılar. Bir arkadaşımızın da ensesini çizdiler. Hepimizi farklı zamanlarda bıçakladılar. Bunların hepsi okulun içinde oldu. Okul müdürünün yanına gitmekten korktum. O arkadaşlarımız okulda çevresi olan tiplerdi. Bizde bundan korkarak ilk başta müdüre gitmedik. Çıkışta arkadaşlarımın müdürün yanına gittiğini görünce bende gittim ve şikayetçi oldum. Şimdi de hastaneye geldik darp raporu aldık ve şikayetçi olacağız" ifadelerini kullandı. “Çocuklara tehdit mesajları göndermişler, onlar da korkularından bize söyleyememiş” Yaralanan öğrencilerden E.E.K'nin velisi Emrah Kiraz ise "Anıttepe Lisesi'nde tatsız bir olay yaşandı. Kendini bilmez iki kişi, 4 tane çocuğu yaraladı. Biz bunların cezalandırılmasını istiyoruz. Ben okul yönetimine "Okula bir öğrenci nasıl bıçakla girebilir?" diye sorduğumda, "Biz 800 kişiyi arayamayız" dediler. Okulun yönetiminde bir zayıflık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuklarımızı tehdit etmişler. Daha öncede disipline sevk edilmişler. Çocuklara tehdit mesajları göndermişler, çocuklarda korkularından bize söyleyememiş. Aynı sınıftan olan öğrenciler durduk yere bunları bıçaklıyorlar" şeklinde konuştu.

Hastaneden darp raporu aldıklarını belirten öğrenciler ve veliler bu olayın peşinden sonuna kadar gideceklerini ve şikayetçi olacaklarını belirtti.

Velilerin şikayeti üzerine olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

