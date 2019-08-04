Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı Video

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı Video

-Kaza yapan otomobilden

İlk Müdahale Eğlence Mekanı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Olay yerinden
--İtfaiye ekiplerinden
--Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin çalışmasından,
--Genel ve Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında eğlenen 2 kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından otomobillerinin içerisinde kurşunlandı. Kaza yapan otomobildeki yaralanan 2 kişiden 1’inin durumu ağır. Olay, saat 23.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Bayındır-1 Sokak’ta meydana geldi. Eğlence mekanında bir süre eğlenen G.A. ve M.G. isimli biri kadın iki kişi, mekandan ayrıldıktan sonra kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından takip edilerek 06 BMF 502 plakalı otomobillerine bindikleri sırada takip eden şahıslar tarafından üzerlerine ateş açıldı. G.A., silahtan çıkan kurşunların başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanırken yanında bulunan kadın M.G. ise kolundan yaralandı. Olay sonrasında otomobiliyle kaçmaya çalışan M.G, direksiyon hakimiyetini kaybederek Aksu Caddesi üzerindeki duvara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye erlerinin çalışması sonucu kabin içerisinden çıkarılırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı