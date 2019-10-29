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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da korkutan patlama

Olay yeri görüntüleri

Jandarma Tekel Bayisi Akalan Ses Bombası Güvenlik Önlemi 

-ekiplerden görüntü
-alınan güvenlik önlemi

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te bir tekel bayiine alkol almak için gelen şahıs, iddialara göre içinde ses bombası bulunan çantayı dükkana bırakarak dışarı çıktı ve ardından patlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri geniş çapta araştırma başlattı. Ankara'da Yenimalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir tekel bayiinde içinde ses bombası olduğu iddia edilen çanta patladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre tekel bayiine içki almak için içeri giren şahıs, içinde ses bombası bulunan çantayı dükkana bırakarak dışarı çıktı ve ardından patlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle jandarma ekipleri tekel ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri bombanın atıldığı tekel bayisinde inceleme yaptı. Tekel bayisine bombayı attığı ileri sürülen bir kişinin yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
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