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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı Video

Ankara’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı Video

-Yerde yatan yaralı sürücüden

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç Ağır Yaralı Sanayi Sitesi 

--Kaza yapan otomobilden

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara’nın Kazan ilçesi mevkiinde kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 00.30 sularında Ankara’nın Kazan arasındaki yolun 10’uncu kilometresinde bir sanayi sitesinin yakınında meydana geldi. Kazan ilçesinde ikamet eden Ömer C. idaresindeki 06 BS 1586 plakalı hafif ticari araç, Ankara istikametinde ilerken hafif virajlı yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Ömer C. ağır yaralanarak yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile hastaneye sevk etti. Bilinci kapalı olan yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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