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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'da kış lastiği denetimleri

Ankara'da kış lastiği denetimleri

- Denetim yapılan yolda seyir halindeki araçlar - Polis ekiplerin araçları durdurması - Ekiplerin araçların lastiklerini kontrol etmesi - Kış lastiği bulunmayan araç sahiplerine ceza yazılması - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başkent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiANKARA (AA) - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başkent genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Konya yolu başta olmak üzere Ankara genelindeki ana arterlerde eş zamanlı yapılan denetimlerde eşya ve yolcu taşıyan ticari araçlar durdurularak belge ve lastik kontrolleri yapıldı.Lastiklerinin diş derinlikleri belirlenen ölçülerin dışında olduğu "kumpas cihazı" ile tespit edilen araçların sürücülerine 715 lira ceza yazıldı.Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.Uygulamalar, 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek.Bu arada, halen 715 lira olarak uygulanan kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

Ticari Araç Kış Lastiği Trol 

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