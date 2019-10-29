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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara’da kavga: 8 yaralı Haberi

Ankara’da kavga: 8 yaralı Haberi

-Olay yeri görüntüleri ve kavga anında mahallenin karıştığı anlar cep telefonu ile çekilmiş görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Polis Hastane Tahkikat Cep Telefonu Irak 


- Ankara’da yabancı uyruklu ve akraba olan kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Başkentte göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Mamak’ın Demirlibahçe Mahallesi’nde yabancı uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Akraba oldukları öğrenilen kişiler önce tartışmaya başladı sözlü tartışma alevlenince yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı ve polise haber verdi. Olay yerine Demirlibahçe Karakol Amirliği’ne bağlı polisler gelerek kavgayı yatıştırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Diğer hafif yaralı 4 kişi de karakola götürüldü. Toplamda 8 kişinin yaralandığı kavgada polis mahalle güvenliğini sağlamak için sokağı incelemeye aldı. Kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı. (İÇ-
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