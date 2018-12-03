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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da kamyon çalan hırsız Aksaray’da yakalandı

Ankara’da kamyon çalan hırsız Aksaray’da yakalandı

Kamyonun görüntüsü

Jandarma Karakolu Jandarma Yaralama Suçu Hırsız Dur İhtarı 

-Şüphelinin görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Ankara’da kamyon çalan hırsızlık şüphelisi, Aksaray'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulmak istenen kamyonundan inip yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Olay, dün gece 23.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine 06 AY 3642 plakalı kamyonu durdurmak istedi. Kamyon sürücüsüne dur ihtarında bulunduktan sonra sürücüsü Necdet G. (32) kamyondan inerek kaçmaya başladı.
Polis ekipleri de şahsın peşinden koşarken, yaklaşık yaram saat süren kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı. Kovalamaca sırasında düşerek yaralandığı belirlenen Necdet G., çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Necdet G., hastanedeki tedavisinin ardından olay yerinin jandarma bölgesi olması nedeniyle jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma olay yerine inceleme ekiplerin araştırması sonucu kamyonun Ankara'da sağ camının kırılarak kapısının açıldığı ve düz kontak yöntemi ile çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin kamyon hırsızlığından sabıkası olduğu ve basit yaralama suçundan arandığı öğrenildi. İfadesi tamamlanan Necdet G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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