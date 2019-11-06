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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da inşaat malzemeleri yandı

Ankara’da inşaat malzemeleri yandı

yangından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

İnşaat Alanı 


- Ankara’da bir inşaat alanının kenarında bulunan inşaat malzemeleri, alev alev yandı. Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Bademlik Mahallesinde bulunan Baruthane Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baruthane Sokakta çalışmalara devam edilen bir inşaat alanının kenarında bulunan inşaat malzemeleri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Malzemelerin arasında tahtaların bulunması nedeniyle yangın, kısa sürede büyüyerek bütün malzemeleri sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Öte yandan olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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