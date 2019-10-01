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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara’da iki katlı bir evin çatısı alev alev böyle yandı

Ankara’da iki katlı bir evin çatısı alev alev böyle yandı

-Yangından görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Yangına Müdahale 

--Yanan evden görüntü
--İtfaiye erlerinin yangına müdahalesinden görüntü
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da iki katlı bir evin çatısı alev alev yandı. Yanan evdeki 10 kişi tahliye edildi. Olay, saat 22.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Şehit Rafet Sever Caddesinde bulunan 929. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 929. Sokakta bulunan ve yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de evde bulunan 10 kişiyi tahliye etti. İtfaiye erleri, tahliyenin ardından çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık iki saatlik uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangının ardından, evin bir çatısında ve ikinci katında hasar oluştu.
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