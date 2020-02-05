Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu Video

Ankara’da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu Video

-Kaza yapan otomobilden

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

--İtfaiye ekiplerinin çalışmasından
--Olay yerinden
--Genel ve detay
--Polis ekiplerinden

( ANKARA )- Ankara’da sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı ANKARA

- Ankara’nın Keçiören ilçesinde yol ayrımı işaret levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gaim Çulha idaresindeki 06 DU 9279 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde Keçiören istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydınlıkevler yol ayrımı levha direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen ve alev alan otomobilin sürücüsü kabin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıyı sıkıştırdığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri aynı zamanda alev alan otomobili de söndürmeye başladı.
Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı