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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara’da hurda alım satım vaadiyle 2.5 milyon TL’lik vurgun yaptı Video

Ankara’da hurda alım satım vaadiyle 2.5 milyon TL’lik vurgun yaptı Video

-Dolandırıcının emniyetteki görüntülerinden

Saadet Zinciri Polis Akalan İtiraf Uçak Bileti 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da kendisini hayırsever olarak tanıtan ve hurda alım satımı ile yüksek kazanç vadederek 2.5 milyon TL’lik vurgun yapan adam yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 1 kişinin hurda alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacağı vaadiyle vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Edinilen bilgilere göre, birkaç yıl önce Ankara’ya yerleşen M.K., öncelikle çevresindeki vatandaşlara kendisini hayırsever biri olarak tanıttı ve güvenlerini kazandı. Daha sonra ise hurda alım satımı yaptığını söyleyen M.K. mağdurlara yüksek kar vadetti. 14 kişiyi 2.5 milyon TL dolandırdı Hurda alım satımıyla yüksek kar kazandırdığını söyleyen M.K. 14 kişiden 2.5 milyon TL topladıktan sonra ortadan kayboldu. M:K’ya bir süre ulaşamayan mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyu derinlemesine araştırdığında çiftlik bank benzeri bir saadet zinciri/ponzi tuzağını ortaya çıkardı. Kaçmak üzere yakalandı Dolandırıcı M.K’nın izini süren ekipler, dolandırıcının yerini tespit ederek operasyonun düğmesine bastı. Yapılan baskında, şüphelinin üst aramasında üzerinden pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti çıktı. Kelepçelenerek gözaltına alınan M.K., ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesinde tüm yapıyı anlatan M.K, ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığı daha sonra mağdurları özendirerek kazanan kişilerin akrabalarını ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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