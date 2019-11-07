Ankara'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı



- Başkentte durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 araç içerisinde Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 97 kişi yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 97 göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık eden 4 şüpheliyi yakaladı. Van'dan İstanbul'a giderken Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Kantar Uygulama Noktasında durumlarından şüphelenilen 4 araç durduruldu. Araçlarda yapılan arama sonrasında Afganistan, Pakistan ve İran üzerinden illegal yollarla Türkiye'ye girmiş 97 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen sürücüler V.K, İ.B, S.K. ve A.Ö. yakalandı. A.Ö. öncülüğünde Van'dan Ankara'ya kadar yol üzerinde bulunan polis ve jandarma uygulama noktalarını baypas ederek gelen A.Ö, V.K, İ.B ve S.K. "Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. (MKM-



loading...