Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ankara’da göçmen filmleri festivali başladı

Ankara’da göçmen filmleri festivali başladı

Davetlilerden görüntü

Kısa Film Misyon Uluslararası Festival Film Gösterimi 

-Lado Gvilava’nın konuşması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisinin öncülüğünde gerçekleştirilen Göçmen Filmleri Festivali kapsamında, Ankara film gösterimi düzenlendi.
Uluslararası Göçmen Günü etkinlikleri kapsamında IOM Türkiye ofisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek film gösterimi etkinliği Ankara'da Fransız Kültür Merkezinde başladı.
Programa Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava ile yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.
Programda konuşan Gvilava, film festivalinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ve bu hafta başlayan festivalin 7 şehirde 10 etkinlikle sürdürüleceğini söyledi.

Birkaç gün önce Marakeş’te imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı’na değinen Gvilava, “Türünün ilk örneği bir uluslararası anlaşma. Ülkelere, doğru yönetilmiş bir göç için vizyon ve çerçeve sunuyor” diye konuştu.
Daha sonra göçmenlerin yaşamı ve uyum sorunlarını anlatan "Abu Adnan" ve "Mohamad, The First Name" isimli iki kısa filmin gösterimi yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı