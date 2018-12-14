Ankara’da göçmen filmleri festivali başladı

-Lado Gvilava’nın konuşması

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( ANKARA ) ANKARA



- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisinin öncülüğünde gerçekleştirilen Göçmen Filmleri Festivali kapsamında, Ankara film gösterimi düzenlendi.

Uluslararası Göçmen Günü etkinlikleri kapsamında IOM Türkiye ofisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek film gösterimi etkinliği Ankara'da Fransız Kültür Merkezinde başladı.

Programa Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava ile yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Gvilava, film festivalinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ve bu hafta başlayan festivalin 7 şehirde 10 etkinlikle sürdürüleceğini söyledi.



Birkaç gün önce Marakeş’te imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı’na değinen Gvilava, “Türünün ilk örneği bir uluslararası anlaşma. Ülkelere, doğru yönetilmiş bir göç için vizyon ve çerçeve sunuyor” diye konuştu.

Daha sonra göçmenlerin yaşamı ve uyum sorunlarını anlatan "Abu Adnan" ve "Mohamad, The First Name" isimli iki kısa filmin gösterimi yapıldı.

