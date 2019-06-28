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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara'da fırtına çatı böyle uçurdu Video

Ankara'da fırtına çatı böyle uçurdu Video

Çatının uçma anı

( ANKARA ) ANKARA

Yağışlı Hava Cep Telefonu 


- Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde fırtına yüzünden bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına yüzünden Çayırhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Binanın çatısının uçma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Özel bir şirkete ait binada maddi hasar yaşanırken her hangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.
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