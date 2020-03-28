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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara'da feci kaza kamerada... Çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı

Ankara'da feci kaza kamerada... Çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı

Çarpma anı

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Çalışan Kadın Dikkatsiz Sürücü Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 


- Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına dikkatsiz bir sürücü otomobiliyle çarptı. Daha sonra sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Kaza Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Karakeçili Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına dikkatsiz sürücü çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. O esnada bir sürücü otomobiliyle park halinde beklerken, aracının içinde bulunan kamera kaza anını kaydetti.
Kazayı gören marketteki vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşarken, diğer sürücülerin yoluna devam etmesi tepkilere neden oldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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