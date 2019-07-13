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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara'da feci kaza...Bisikletli çocuğa araba böyle çarptı İzle

Ankara'da feci kaza...Bisikletli çocuğa araba böyle çarptı İzle

güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Devlet Hastanesi Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-bisiklet
-kaza yapan araç
-görgü şahitleri

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde bisikletiyle yola çıkan bir çocuğun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Lise Caddesi üzerinde 11 yaşlarında Arda Efe Doğan bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Bisikletli çocuk aniden yola çıkınca Mehmet Ç. 37 EP 322 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu en yakın devlet hastanesine sevk etti. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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