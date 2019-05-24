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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara’da feci kaza: 2 yaralı

Ankara’da feci kaza: 2 yaralı

Kaza yeri görüntüleri

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

-kazaya karışan araçların görüntüsü
-Genel detaylar

( ANKARA ) - Kaza sırasında yaya geçidinden geçen vatandaş, savrulan aracın altında kalarak ağır yaralandı ANKARA

- Ankara'da kavşakta iki araç çarpıştı. Bu sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kişi, kaza yapan aracın altında kaldı. Kaza, öğlen saatlerinde Etlik Mahallesi'nde Etlik ve Süleymaniye Caddeleri kavşağında yaşandı. Etlik Caddesi'nden aşağı doğru seyreden Ü.V. idaresindeki 06 VUS 12 plakalı lüks araç, M.A.'nın kullandığı 34 JG 5827 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle lüks araç savrulurken, o esnada yaya geçidinden geçmekte olan R.B. isimli vatandaş aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan iki kişiyi Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazazedelerden biri ayakta tedavi edilirken, R.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.
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