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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü...Freni boşalan tır 5 araca çarparak durdu

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü...Freni boşalan tır 5 araca çarparak durdu

genel ve detaylar

Kamera Güvenlik Kamerası Felaket Trol 

-güvenlik kamerası

( ANKARA )-Ankara’da şoförünün üstünden geçen tır 5 araca çarptı ANKARA

- Ankara’da seyir halinde freni boşalan tır araçlara çarparak durdu. Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Çankaya İlçesi Nilgün Sokak’ta içinde yalıtım malzemesi bulunan, Mustafa N. kontrolündeki 06 BBF 462 plakalı tır, seyir halindeyken tekerleri kilitlendi. Tekerlere bakmak için araçtan inen ve tırı tamir etmeye çalışan Mustafa N. aracın altındayken tır hareket etti. Şoförün tırın alt kısmında bulunan boşluk bölüme kendini kaydırması sonucunda felaketin eşiğinden dönüldü. Park halindeki 5 araca çarparak durabilen tır ise maddi zarara yol açtı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansındı.
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