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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ankara'da dünyanın en büyük baklavası yapılacak

Ankara'da dünyanın en büyük baklavası yapılacak

Vali Topaca'nın konuşması

( ANKARA )- Ankara Valisi Ercan Topaca:- "Gastronomi Zirvesi kapsamında bir rekor denemesi yapacağız. Dünyanın en büyük baklavasını yapma, pişirme ve servise hazır hale getirme. Belirlenmiş olan standartlara uygun bir şekilde bu rekor denemesini inşallah bu gastronomi zirvesi kapsamında hep birlikte izleyeceğiz. Rekorun kırılabilmesi için tek tepside tek seferde 210 kilo baklavanın pişmesi gerekmektedir" ANKARA

Astronomi Toplantı Görece Rekor Denemesi Cevizli 


- Ankara Valisi Ercan Topaca, "2018 Travel Expo Ankara" kapsamında düzenlenecek olan "Gastronomi Zirvesi"nin Ankara'nın yemek kültürünü dünyaya tanıtma anlamınta önemli bir platform olacağını söyledi.

Zirve kapsamında rekor denemesi yapılacağını belirten Topaca, "Dünyanın en büyük baklavasını yapma, pişirme ve servise hazır hale getirme. Belirlenmiş olan standartlara uygun bir şekilde bu rekor denemesini inşallah bu gastronomi zirvesi kapsamında hep birlikte izleyeceğiz. Rekorun kırılabilmesi için tek tepside tek seferde 210 kilo baklavanın pişmesi gerekmektedir" dedi.
Ankara Valisi Topaca, 2018 Travel Expo Ankara kapsamında düzenlenecek olan Gastronomi Zirvesi'ne ilişkin Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Gastronomi Zirvesi'nin ilk kez yapılacağını aktaran Topaca, program kapsamında sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de tanıtılacağını ifade etti.
Gastronomiyle ilgili değerleri tanıtmanın refah düzeyinin arttırılmasında önemli rol oynayacağını dile getiren Topaca, turizmin ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol oynamaya başladığını belirterek, bunun en bariz örneklerinden birinin de Türkiye olduğunu kaydetti.
Topaca, Türkiye'ye gelen turist sayısının sürekli yükseldiğini vurgulayarak, "Turizmi geliştirecek bu zirve, gastronomi sektörünün sağlıklı bir şekilde işletilmesi, dünyaya ve ilgililere tanıtılması açısından önem taşımakta. Bu zirve, Ankaramızı, Ankara'nın yemek kültürünü dünyaya tanıtma anlamında bizim için önemli bir platform olacak" diye konuştu.
Topaca, Türkiye'nin turizm konusunda önemli zenginliklere sahip olduğuna dikkat çekerek, Gastronomi Zirvesi'nde Türkiye'nin ve Ankara'nın kültürel mirasını tanıtacaklarını kaydetti.
Zirve kapsamında rekor denemesi yapılacağının bilgisini veren Topaca, "Bu konuda arkadaşlarımız uzun bir çalışma dönemi geçirdiler. Dünyanın en büyük baklavasını yapma, pişirme ve servise hazır hale getirme. Belirlenmiş olan standartlara uygun bir şekilde bu rekor denemesini inşallah bu gastronomi zirvesi kapsamında hep birlikte izleyeceğiz. Rekorun kırılabilmesi için tek tepside tek seferde 210 kilo baklavanın pişmesi gerekmektedir. İnşallah bunu arkadaşlarımız bu program çerçevesinde yapacaklar, biz de bunu izleyeceğiz. Bu denemenin gerisinde çok büyük emekler var. Yaklaşık bir yıl süren ar-ge çalışmaları yapılmış; fırın, tepsi ve pişirme yöntemleri uzman ekipler tarafından belirlenmiş, inşallah bu deneme sırasında bunu hep birlikte göreceğiz. Bu rekor denemesinde, Ankara’da yaygın olarak kullanılan cevizli baklava türü denenecektir" şeklinde konuştu.

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