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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

- Ankara 'da DEAŞ operasyonu - Gözaltına alınan şahısların görüntüleri - Yurtdışında DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı - Zanlıların DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, Türkiye'de örgüte müzahir olan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendiANKARA (AA) - Yurtdışında DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü adına Suriye ile Irak'ta faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, zanlıların tamamını gözaltına aldı.Zanlıların DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, Türkiye'de örgüte müzahir olan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi.Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçak Muhabir Harekete Geç Terör Örgütü İstihbarat 

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