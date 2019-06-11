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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Haberi

Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Haberi

yağan doludan görüntü

Tarım Sağanak Yağmur Dolu Yağışı Yağan Irak 

-Koyunlardan detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu. Ankara’nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı Haymana’nın bazı bölgelerinde bulunan tarım arazilerinde ve bahçelerde maddi hasara neden oldu. Dolu yağdığı sırada sokaklarda kimsenin bulunmaması olası kazaları önledi.
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