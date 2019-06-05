Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı, şoförler rahat bir nefes aldı Haberi

Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı, şoförler rahat bir nefes aldı Haberi

Tunalı Hilmi Caddesinden görüntüler

Efes Kaldırımlar 

-Meydanlardan görüntüler

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankaralılar bayramda tatil yolunu tutunca cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen Ankaralılar şehri adeta terk etti. Başkent’in hem yaya hem araç trafiği en yoğun caddelerinden olan Tunalı Hilmi’de yollar ve kaldırımlar bomboş kaldı. Günün her saati hınca hınç dolu olan 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı’nda ve Başkent’in merkezi yerlerinden olan Sıhhıye, Opera, Ulus ve Kolej’de ise araç trafiği neredeyse yok denecek kadar azdı. Trafiğin olmaması Ankara’da kalan şoförlere ise rahat bir nefes aldırdı.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı