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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da buzlu yollar sürücülerin kabusu oldu

Ankara’da buzlu yollar sürücülerin kabusu oldu

Buzda kayan araçlar ve şahıslardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Trafik Kazası Araç Kullanmak Kar Yağışı 


- Ankara’da önceki gece etkili olan yoğun kar yağışının ardından buz tutan yollar, sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara’da birkaç gündür süren yoğun kar yağışı ve sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle ortaya çıkan buzlanma, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Şehrin pek çok yerinde tedbirsiz yola çıkan sürücüler, buz pistine dönen yollarda araç kullanmakta güçlük çekti. Kış lastiği olmayan araçlar, yollarda kayarak ilerlerken pek çok trafik kazası meydana geldi. Buzlanma yalnızca araç sürücülerini değil, yayaları da bir hayli zorladı. Buz üzerinde yürümeye çalışan Ankaralılar, düşe kalka yollarına devam etti.
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