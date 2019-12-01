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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Ankara’da asayiş uygulaması Video

Ankara’da asayiş uygulaması Video

-Kafe ve Eğlence mekanlarında uygulama yapan polis ekiplerinden

Polis Para Cezası Gesi Polis Ekipleri 

--Kimlik sorgulanma anlarından
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından 500 polisle birlikte Kızılay bölgesi Konur ve Karanfil sokaklarında bulunan eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde Yunus Polis ekipleri de yer aldı. Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda uygulama yapıldı. Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli sebeplerle kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.
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