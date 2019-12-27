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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı - ESKİŞEHİR

Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı - ESKİŞEHİR

- Cinayet suçundan aranan zanlı - Zanlının emniyete getirilmesiESKİŞEHİR (AA) - Ankara'da cinayet suçundan aranan zanlı, Eskişehir'de gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin A'nın Çankaya Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi, Türkiye'de satışı yapılmayan ve atışa hazır haldeki silahla yakaladı.Gözaltına alınan zanlının, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak" suçlarından da arandığı öğrenildi.Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Polis Güvenlik Önlemi Yakalama Kararı Mermi Cinayet 

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