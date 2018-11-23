Ankara'da anaokulunda küçük çocuğa şiddet iddiası tepkilere neden oldu Haberi



- Ankara'da bir çocuğa şiddet iddialarının gündeme geldiği kreşte çocukları olan veliler, duruma tepki gösterdi. Etimesgut'ta bir çocuğa şiddet iddialarının gündeme geldiği kreşte çocukları olan veliler tepkilerini dile getirdi. Daha önce çocuğunu olayın yaşandığı kreşe gönderen bir veli, olaya tepki göstermek için geldiği kreşte açıklamada bulundu. Tepkili veli çocuğuyla birlikte geldiği kreşte, ''Çalışanlar SGK denetçileri geldiğinde arka kapıdan kaçırıyorlar. SGK denetçileri de bunlara haber veriyor geliyoruz diye. Artık ne oluyor aralarında bilmiyorum. Eşim burada çalışıyordu. Görüntü whatsapp gruplarından dağıldı. Herhalde ailelerden biri çekmiş olabilir. Stajyer de olabilir çünkü stajyerler burada çalıştırılıyor daha sonra beğenilmedin diye para verilemeyen gönderiliyor. Bir çalışma hakkı, maaş ödemesi olmuyor. Böyle bir şiddet olayı bizim kulağımıza gelmedi ama gördükten sonra biz de inandık. Ufak yaştaki çocuklara eğitim veren öğretmen bu konuda bilgisiz, lise mezunu. Çocukları uyuturken mesela üstlerine çullanarak uyutuyor sesi çıkmasın diye. Bu şekilde uyutmaya çalışıyor. Benim çocuğumu farklı öğretmenler yetiştiriyordu onlar çok iyiydi. Onlar da zaten teker teker ayrıldı'' ifadelerini kullandı.

