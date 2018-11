Ankara'da anaokulunda çocuğa şiddet iddiası

-Kreşten görüntü

( ANKARA -EK) - Anaokulunun sahibi Banu Yıldırım: - "Bu olay gerçekten çok üzücü bir olaydır ve olay benim tarafımdan hemen olaya müdahale edildi, gerekli yerlere her türlü öğretmenle alakalı bildiriler yapıldı" ANKARA



- Ankara'da küçük bir çocuğa şiddet iddiasının yaşandığı anaokulunun sahibi Banu Yıldırım, "Bu olay gerçekten çok üzücü bir olaydır ve olay benim tarafımdan hemen olaya müdahale edilmiş, gerekli yerlere her türlü öğretmenle alakalı bildiriler yapıldı" dedi.

Bir öğretmenin çocuğa şiddette bulunduğu iddialarının yaşandığı Özel Ayışığı Anaokulunun sahibi Banu Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Bu olay gerçekten çok üzücü bir olaydır ve olay benim tarafımdan hemen olaya müdahale edilmiş, gerekli yerlere her türlü öğretmenle alakalı bildiriler yapılmış, öğretmenle ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış ve sonrasında da bu iş yargıya girmiştir" dedi.

"Bunu kurum olarak ortaya çıkaran ve öğretmenle ilgili bütün girişimlerde bulunan bizzat kurum olarak biziz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "5 yıldır hizmet verdiğim anaokulunda bugüne kadar herkesin çok takdir ettiği, Eryaman değil Ankara’nın genelinde velilerin özellikle tercih ettiği, yaptıklarıyla insanlara örnek olan, takdir alan, birçok velinin çocuğunu yazdırmak için mücadele ettiği bir okul olarak bugüne kadar her evladı kendi evladı gibi benimsemiş, onlara gelecek en ufak bir zararda kurumunun dahi, kendi adımı dahi düşünmeden olayı açık açık ifşa etmiş bir insan olarak tüm halkın, tüm basının bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık beni mutlu ediyor. Kurumlara destek olalım ki, kurumlar bu durumlarda yıpratılmasın ki, bundan sonra kurumlarda olan olaylar açığa çıkabilsin, ifşa edilebilsin. Ben doğru olduğuna inandığım, kurumum da zedelenecek olsa hiçbir şekilde öğretmeni korumamak gerektiğini, böyle insanların öğretmenlik yapmaması gerektiğine inanan bir insanım. Şu anda kurumumla alakalı yapılan açıklamalardan dolayı üzgünüm. Çünkü biz bunu açığa çıkarmazsak, başkaları bunu açığa çıkarmazsa diğer kurumlarda olan öğretmenler bu durumlar yüzünden korkar, ifşa edilmekten, rencide edilmekten korkar da böyle durumlar saklanırsa nasıl olacak? Ben susarsam, o susarsa nasıl olacak? Lütfen kurumlara destek olalım ki sonrasında başka kurumlarda böyle olaylar yaşanırsa bu olaylar örtbas edilmesin. Konu yargıya yansımıştır. Gerekli olan her türlü durumda arkasında olacağım. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağım."