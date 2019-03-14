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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması (5) İzle

Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması (5) İzle

- Raydan çıkan trenden detaylar - Ekiplerin duvarı delmesi - Akaryakıtın yükneceği kamyonlardan detay Ankara 'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması - Sincan'da raydan çıkan yük treni ve tanker vagonların yeniden demir yoluna yerleştirilmesi için çalışma başlatıldıANKARA (AA) - Ankara 'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü tren ve tanker vagonların yeniden demir yoluna yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.Gece meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken bölgeye itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler akaryakıt taşıyan TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait blok yük treni ile 4 tanker vagonun raydan çıktığını belirledi.Olay yerine gelen TCDD ekipleri, kaza sonrası hafif yan yatan tren ve vagonların devrilmemesi için önlem aldı.Kaza nedeniyle Sincan istasyonu bölgesindeki üç ayrı demir yolu hattının biri ulaşıma kapandı. - TCDD ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara başladıGünün ilk ışıklarıyla birlikte TCDD ekipleri raydan çıkan tren ve vagonların yeniden demiryolu hattına yerleştirilmesi ve gerekli onarım için çalışma başlattı.Ekipler kazada hasar görmeyen ve hareket kabiliyetini yitirmeyen tanker vagonları çekici vasıtasıyla bölgeden uzaklaştırdı.Kazanın meydana geldiği demir yolu hattının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken diğer hatlardan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Başkentray banliyö seferlerinin devam ettiği öğrenildi.

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