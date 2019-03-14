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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

- - Raydan çıkan trenden detaylar - İncelemelerde bulunan ekipten detaylar - Sincan'da akaryakıt yüklü treninin raydan çıkması sonucu, demiryolu ulaşıma kapandı - Olay sonrası bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildiANKARA (AA) - Ankara 'nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu demiryolu ulaşıma kapandı.Alınan bilgiye göre, Ankara - Sincan tren hattının Çağlayan Alt Geçidi mevkisinde akaryakıt yüklü tanker vagonları taşıyan tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.Olay sonrası bölgeye itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tren ile 4 tanker vagonun raydan çıktığını belirledi.TCDD ekipleri, olay sonrası hafif yan yatan tren ve vagonların devrilmemesi için önlem aldı.Kaza nedeniyle demiryolu hattı ulaşıma kapanırken hattın ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Vagon Karya Bild Yük Treni 

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