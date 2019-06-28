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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara'da 3 kişi yangından son anda kurtarıldı

Ankara'da 3 kişi yangından son anda kurtarıldı

- Yanan evden detay - İtfaiyenin çalışması - Ambulansa getirilen kişiden detay - Kedilerden detay - Çankaya'da 4 katlı bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldüANKARA (AA) - Ankara 'da 4 katlı bir apartmanın üst katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evdeki 3 kişi son anda kurtarıldı.Çankaya Bülbülderesi Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki bir dairede yangın çıktı.Caddede devriye atan polis ekipleri yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.Dumanı fark edip uyanan apartman sakinleri de binanın doğal gaz vanasını kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.Yangının çıktığı dairede oturan 3 kişi ile evdeki 3 kedi yanmaktan son anda kurtarıldı.Yangından dolayı mahalle sakinlerinin de panik yaşadığı görülürken evde maddi hasar oluştu.

Polis Bild Polis Ekipleri 

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