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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Ankara’da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza yapan otomobil ve motosikletten

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Polis ekiplerinden
-Çevredeki vatandaşlar ile röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarparak yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Destek Sokak’ta meydana geldi. Hakan T. (17) kontrolündeki 06 BFM 193 plakalı motosiklet, Destek Sokak üzerinde park halinde olan 06 ZBT 49 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hakan T. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaparak ambulans ile hastaneye sevk etti. Görgü tanıklarının iddiasına göre, bir otomobil aynı istikamette ilerleyen motosikleti sıkıştırdı. Daha sonra motosiklet sürücüsü de kontrolünü kaybederek park halindeki bir başka otomobile çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsünün bacağını hissetmediğini ve hastaneye kaldırıldığını iddia eden bir vatandaş ise motosikleti sıkıştıran otomobilin aydınlatma lambalarının yanmadığını belirtti.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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