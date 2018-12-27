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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara buz kesti Video

Ankara buz kesti Video

Buz tutan yollardan görüntü

Hava Sıcaklığı Soğuk Hava Dalgası Buz Sarkıtları Yağan Kar Yağışı 

-Donan havuzlardan görüntü
-Buz sarkıtları
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından gelen ayazla birlikte tüm şehir buz tuttu. Tüm yurdu saran soğuk hava dalgası Ankara’da da etkisini sürdürüyor. Başkent’te dün akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar yağan karın ardından tüm şehir kuru ayazın etkisinde kaldı. Soğuk havanın etkisiyle termometreler -8 dereceyi gösterirken, çatılarda ve köprü altlarında buz sarkıtları oluştu. Yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken, Kuğulu Park, Abdi İpekçi Parkı gibi yerlerdeki süs havuzları dondu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Ankara’da bugün hava sıcaklığının en yüksek 0 derece olması bekleniyor.
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