Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtımına başladı

Ankara Büyükşehir çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtımına başladı

drone görüntüsü

Tarım Kooperatif Erimli Hayvancılık Hayvan 

-yem dağıtımı
-röportajlar
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kış aylarında ekimi yapılan yem bitkisi (Macar fiği) tohumu dağıtımına başladı.
Başkentli çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 25 ilçede dağıtılacak 204 ton Macar fiği tohumu, soğuk hava şartlarına dayanıklı olması özelliğiyle bilinirken, içerdiği bol protein nedeniyle hayvan yemi olarak kullanılıyor. Macar fiği tohumu dağıtımına Ayaş, Güdül, Polatlı, Haymana, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Sincan’dan başlanırken, Polatlı’daki dağıtım törenine Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Polatlı İlçe Tarım Müdürü Burhanettin Sütçü, Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini ve kırsal kalkınma projelerine ağırlık vereceklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın tüm ilçelerinde tüm hayvan sahibi üreticilerimize tohum dağıtımı yapıyoruz. Tohumlarımızı dışarıdan almak yerine bir devlet kuruluşu olan özellikle TİGEM'den aldık. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz kooperatifleşirlerse kazandıkları bu yeni tüzel kişilik sayesinde daha kolay destek ve yardım alabilecekler” dedi.
Adaletli olması açısından tohum dağıtımını hayvan sayısına göre belirlediklerini ifade eden Özden, “Hayvan sayısı az olana az, çok olana çok tohum dağıtımı yapıyoruz. Ankara genelinde 2 bin çiftçiye yaklaşık 204 ton Macar fiği dağıtacağız” dedi.
Yem bitkisi tohumunu daha önceki yıllarda ektiğini anlatan Polatlılı çiftçi Fahri Gökdemir, “Bu bitkiden çok memnun kaldık. Çok iyi verim aldık. Hayvanlar bu bitkiyi iştahla yiyor" derken, hayvancılıkla uğraşan Dursun Türkan ise, “İlk kez ekeceğim. Araştırdım, hayvanlar için çok faydalı, verimli ve besleyici bir yem bitkisi olduğunu öğrendim" diye konuştu.
Kırsal bölgelerde geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayanların bu desteklere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İsmail Uğurlu, Başkan Yavaş'ın bu tür destekleri artırarak devam ettirmesini istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı