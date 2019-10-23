Ankara Büyükşehir çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtımına başladı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kış aylarında ekimi yapılan yem bitkisi (Macar fiği) tohumu dağıtımına başladı.

Başkentli çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 25 ilçede dağıtılacak 204 ton Macar fiği tohumu, soğuk hava şartlarına dayanıklı olması özelliğiyle bilinirken, içerdiği bol protein nedeniyle hayvan yemi olarak kullanılıyor. Macar fiği tohumu dağıtımına Ayaş, Güdül, Polatlı, Haymana, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Sincan’dan başlanırken, Polatlı’daki dağıtım törenine Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Polatlı İlçe Tarım Müdürü Burhanettin Sütçü, Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini ve kırsal kalkınma projelerine ağırlık vereceklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın tüm ilçelerinde tüm hayvan sahibi üreticilerimize tohum dağıtımı yapıyoruz. Tohumlarımızı dışarıdan almak yerine bir devlet kuruluşu olan özellikle TİGEM'den aldık. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz kooperatifleşirlerse kazandıkları bu yeni tüzel kişilik sayesinde daha kolay destek ve yardım alabilecekler” dedi.

Adaletli olması açısından tohum dağıtımını hayvan sayısına göre belirlediklerini ifade eden Özden, “Hayvan sayısı az olana az, çok olana çok tohum dağıtımı yapıyoruz. Ankara genelinde 2 bin çiftçiye yaklaşık 204 ton Macar fiği dağıtacağız” dedi.

Yem bitkisi tohumunu daha önceki yıllarda ektiğini anlatan Polatlılı çiftçi Fahri Gökdemir, “Bu bitkiden çok memnun kaldık. Çok iyi verim aldık. Hayvanlar bu bitkiyi iştahla yiyor" derken, hayvancılıkla uğraşan Dursun Türkan ise, “İlk kez ekeceğim. Araştırdım, hayvanlar için çok faydalı, verimli ve besleyici bir yem bitkisi olduğunu öğrendim" diye konuştu.

Kırsal bölgelerde geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayanların bu desteklere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İsmail Uğurlu, Başkan Yavaş'ın bu tür destekleri artırarak devam ettirmesini istedi.



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