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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uyuşturucuyla mücadeleye destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uyuşturucuyla mücadeleye destek

röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucuyla Mücadele Madde Bağımlılığı Madde Bağımlısı Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenci Yurtları 


- Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla birçok sosyal sorumluluk projesinin altına imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Haftası kapsamında madde bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Haftası kapsamında “Madde Bağımlılığıyla Mücadele” etkinliği düzenledi.
Abdi İpekçi Parkı, Güvenpark ve Gençlik Parkı’nda stant açan ve broşür dağıtan ANFA Güvenlik Müdürlüğü, Başkentlileri uyuşturucunun insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirdi. Toplumu özellikle de gençleri uyuşturucu maddelerden uzak tutmayı amaçlayan ANFA Güvenlik Müdürlüğü, Abdi İpekçi Parkı, Güvenpark ve Gençlik Parkı’nda stant açarak, vatandaşları bilgilendiriyor. Toplumsal bilinçlenme Başkentlilere bilgilendirici broşür dağıtan uzman ANFA personeli, yüz yüze iletişim kurarak madde bağımlığıyla mücadele yöntemlerini tek tek anlatıyor. Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlısı olan birinin nasıl anlaşılacağı ve fiziksel belirtilerinin neler olduğu konusunda detaylı bilgilendirme yaparak toplumsal bilincin oluşmasına da katkı sağlıyor. Yapılan ikili görüşmelerde madde bağımlılığıyla mücadelenin tek başına yeterli olmadığı, toplumun tamamının bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Büyükşehir stantlarına yoğun ilgi Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinde birçok noktada açtığı stantlara yoğun ilgi gösteren Başkentliler, bu tür çalışmaların öğrenci yurtlarında, eğitim kurumlarında ve üniversitelerde de yapılması talebinde bulundu. Kent genelindeki park ve yeşil alanlarda zararlı maddelerin kullanılmasını engellemek için büyük çaba harcadıklarını belirten ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Hanifi Yıldırım, “Yeşilay Haftası kapsamında ANFA Güvenlik olarak biz de 30 ayrı noktada bağımlılıkla mücadeleye yönelik broşürlerle gençlerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.
ANFA Güvenlik Müdürlüğü İş yeri Hekimi Recep Ayvalı ise, “Uyuşturucu bağımlılığı ve bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında insanlarımızı bilgilendirmek ve yol göstermek için buradayız. Özellikle gençlerimizi uyuşturucu merkezli arkadaş ortamlarından uzak durmaları ve uyuşturucuyu hiç denememeleri konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesine toplumu bilinçlendirdiği için teşekkür eden Ferhat Özcan, “Maalesef ülkemizde uyuşturucu yaşı düşüyor ve gençlerimiz zehirleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin uyuşturucu konusunda böyle bir çalışma başlatmasını takdirle karşılıyorum” derken, Gönül Güven adlı bir başka vatandaş da, “Madde bağımlılığıyla mücadele memleketimizin en büyük sorunlarından birisi. Gençlerimizin bağımlı hale gelmemeleri için toplum olarak elimizden geleni yapmalıyız. Büyükşehir Belediyesinin uyuşturucuyla mücadeleye destek vermesini çok olumlu karşılıyor, teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. (YEK-ÖK-Y)
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