Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden farkındalık eğitimleri İzle

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( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ortaklığıyla, belediye meclis üyeleri ve daire başkanlarına yönelik “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi” düzenlendi- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu:- “En önemli hedefimiz Avrupa yerel yaşamda eşitlik şartını imzalamak”- “Geleceği kadınlara ve erkeklere eşit fırsatlar yaratarak, hizmetlerimizi ve bütçemizi böyle planlayarak kazanacağımızın bilincindeyiz” ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ortaklığıyla, Belediye Meclis üyeleri ve daire başkanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi” düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova ve İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe’in de katıldığı eğitim programında katılım sertifikası da verildi.

Hedef eşitlik şartını imzalamak Uluslararası ve Türkiye’den uzmanların, toplumsal cinsiyet eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi (TCDB) ile ilgili temel kavramları anlattığı eğitimde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme eğitimi bütün yerel yönetimlerin önceliğinde olması gereken, geleceği planlarken rehberlik sağlayacak bir eğitimdir. Bütçeleme yapılırken, özellikle sosyal politikaların kadın dostu politikalar şeklinde yeniden belirlenmesi, kadınların aleyhine olan sorunların çözülmesi yönünde önemli bir adım olacaktır. En önemli hedefimiz Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik Şartını da imzalamak. Çünkü geleceği kadınlara ve erkeklere eşit fırsatlar yaratarak hizmetlerimizi ve bütçemizi böyle planlayarak kazanacağımızın bilincindeyiz.” Büyükşehir’e övgü Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova da yerel yönetimlere büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek, “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme; kamu kaynaklarının eşit, etkili ve şeffaf bir şekilde dağıtılmasını, ulusal ve yerel planlarda kadınların ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlar. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir perspektifle çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, bütçeleme konusunda da örnek teşkil edeceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile ortaklığın önemine vurgu yapan İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe ise örnekler vererek anlattığı konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile ortaklık yapıyoruz. Belediyenin bu çabaları, yine bu şehirde yaşayan tüm kadın ve erkekler için fayda sağlayacak ve Türkiye’deki diğer şehirlere de model olmasının önünü açacaktır.”

