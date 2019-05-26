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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik budama çalışmalarına hız verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik budama çalışmalarına hız verdi

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( ANKARA ) - Başkent güzelleşiyor-- Başkent genelinde ayrıca enerji nakil hatlarına temas eden, devrilme tehlikesi olan ağaçlar da ekipler tarafından budanıyor- Ekipler, orta refüjler ve yeşil alanlarda da çiçeklendirme çalışması yaparak, Başkentin çehresini değiştiriyor ANKARA

Hastalık İlkbahar Estetik Hercai Trol 


- Bahar ayları ve artan yağışlarla birlikte adeta yeşile bürünen Başkent Ankara, çevre bakım ve düzenleme çalışmalarıyla daha da güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkentin estetik görünüme kavuşması amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent genelinde mevsimlik bakım ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tehlike arz eden ağaçlar da budanıyor Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, dal ve yaprakların daha sağlıklı büyümesi ve eski formuna kavuşması için mevsimlik budama çalışmalarını yürüten ekipler yol kenarlarında bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesinin de önünü açıyor. Her yıl ezik, kırık ve hastalıklı olan dalları budayan ekipler, vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin incelemeleri sonucu tespit edilen noktalarda bulunan enerji nakil hatlarına temas eden, devrilme tehlikesi olan ağaçların da budama işlemini gerçekleştiriyor. Araç ve yayaların geçişini engelleyen ağaç dalları ise güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde budanıyor. Rengarenk bir Başkent İlkbahar döneminde çevre düzenlemesi, çiçek dikimi ve yeşil alan çalışmalarını da hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafını rengarenk hercai menekşelerle donatıyor. Mart ayından itibaren 240 bin 144 menekşe dikimi gerçekleştirilirken, cadde ve sokaklar, orta refüjler ile yeşil alanlar mevsimlik çiçeklerle daha da estetik görünüm kazanıyor. (YEK-
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