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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarını tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarını tamamladı

Drone detayı

Başkent Olta 

-Detaylar
-Balıkların gölete salınması

( ANKARA )- Kırsal Hizmetler Ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkent genelinde yaklaşık 16 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu- Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da hem biyoçeşitliliği hem balık popülasyonunu hem de sportif olta balıkçılığını artırmayı amaçlıyor ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi”, başkent genelinde büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Mavi Göl’den başlayarak, başkentin dört bir yanındaki göl ve göletlerde balıklandırma çalışması gerçekleştirdi. Başkent’in göl ve göletlerinde balık popülasyonu artıyor Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İmdat Öksüz, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin ettikleri yaklaşık 16 bin yavru sazan balığını suyla buluşturduklarını söyledi.

Yaban su hayatının devamlılığını sağlayarak, biyoçeşitliliğin ve balık popülasyonunun artırılmasının amaçlandığı balıklandırma çalışmaları ile ayrıca bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlanması da hedefleniyor. Sportif olta balıkçılığı gelişiyor Büyükşehir Belediyesinin balıklandırma çalışmaları sayesinde başkentte sportif olta balıkçılığı da gelişmeye başladı.
Bu yıl beşinci kez yapılan balıklandırma faaliyetleri bu ilçelerdeki göl ve göletlerde gerçekleştirilecek: - Mamak; Mavi Göl, - Çubuk: Karagöl - Etimesgut: Göksu - Gölbaşı: Mogan - Kızılcahamam: Çeştepe, Karacaören, Yukarı Karacaören, Kırköy - Sincan: Temelli
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