Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 25 ilçede Başkentli çiftçilere tohum desteği sağlayacak İzle

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( ANKARA )- Korunga, mısır ve adi fiğ tohumu desteği 13 Mart'ta başlayacak ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkentli çiftçilere tohum desteği sağlayacak. Başkent’teki çiftçilere her yıl yem bitkisi tohumu dağıtan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, bu yıl ‘korunga, mısır ve adi fiğ tohumu’ desteği ile çiftçilerin yüzünü güldürecek. Başkent’te tarımın gelişmesi ve çiftçiyi ekonomik yönden desteklemek amacıyla 25 ilçenin tamamında sağlanacak olan tohum desteği,13 Mart’ta başlayacak. Mevsim şartlarına göre periyodik aralıklarla çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ülke ekonomisini de canlandırmak amacıyla yüzde 25’i çiftçi katkı payı, yüzde 75’i ise hibe olacak şekilde destek verecek. Her yıl çiftçilere sağlanan destekleri çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı İlkbahar sezonunda 25 ilçede; 360 kilogram adi fiğ tohumu, 100 kilogram mısır, 140 kilogram korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirecek.

