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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, TÜRK-İŞ’i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, TÜRK-İŞ’i ziyaret etti

- Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin konuşması.

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:“Sizce, darbe girişimlerini ayarlamak Erzurumlu bir mollanın işi mi”- “Kafası Kandil ve Pensilvanya’da olan kimse devletin yönetmesin” ANKARA

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- Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, bugün öğle saatlerinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret ederek TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la görüştü. Mehmet Özhaseki’nin adaylığının Ankara için hayırlı olmasını dileyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Adaylığınız, ülkemiz, Ankara ve çalışma hayatı için hayırlı olsun. Biz bugün TÜRK-İŞ koordinasyon kurulu olarak buradayız. TÜRK-İŞ yönetimi burada. Aşağıda başkan adayımızla kısa bir görüşme gerçekleştirdik, gündemde olan kamu sözleşmelerimiz aktardık” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı konusunda niçin ısrar ettiğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, “Özellikle milletvekilliğim ve bakanlığım dönemine tekabül eden süreçte öyle olaylar yaşadık ki geçmişe baktığımızda böyle olaylarla hiç karşılaşmamıştık. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Bunu tarihçiler böyle aktarıyor. Osmanlı Devleti zamanında, balkanlardan, Kafkaslardan ne kadar bunalan, daralan insan varsa bu kişilerin sığınma yeri Anadolu toprakları olmuş. Çok şükür devletimizi kurmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor ve ezanımız okunuyor. Son 15 yıldır gelişme trendi içindeyiz bunları burada açıklayacak değilim. Bunun yanı sıra içerde ve dışarıda çukurlar kazanlar var. Türkiye, Orta Anadolu’nun ortasında küçülsün istiyorlar. Doğumuzda da bir terör devleti kurulsun bu devlette başımıza dert olsun istiyorlar. Böyle olunca herkesin desteği ve gayretiyle bunların üzerinden geldik. Bu mücadelede herkes meşru hükümetin yanındaydı. Bunun farkındayız ama bu süreçte yanımızda dimdik duran tek bir lider vardı. O da Devlet Bahçeli’ydi. Allah razı olsun. Sizce, darbe girişimlerini ayarlamak Erzurumlu bir mollanın işi mi. Yurt dışında Türkiye’nin aleyhine iş yapan en önemli örgüt FETÖ. O yüzden biz bir araya geldik bu tür işlerin yaşanmaması için Cumhur İttifakını kurduk. Bu ittifakın kuruluşundaki önde kişi de benim. Belediye sizde olsun bizde olsun diye bir kavgamız, konuşmamız olmadı bizim MHP’yle. Bizim tek amacımız vardı; kafası Kandil ve Pensilvanya’da olan kimse devletin yönetmesin” şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, TÜRK-İŞ’deki toplantısının ardından HAK-İŞ Konfederasyonunun ‘8 Mart Kadınlar Günü’ etkinliğine katılmak için Hilton Garden Otel’e geçti. (EK-
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