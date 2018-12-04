Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları emin ellerde İzle



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralılara hızlı ve kesintisiz hizmet vermek için her alanda olduğu gibi hizmet araçlarının bakım ve onarımı konusunda da kendi bünyesinde çalışmalar yürütüyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi “Etlik 1011”yerleşkesi içindeki atölyede Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 80 farklı marka araç ve iş makinesinin bakım ve onarımı profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Hizmet araçlarının arızalarına hızlı ve ekonomik çözüm Büyükşehir Belediyesi araçlarının bakım ve onarımlarının daha hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını sağlanırken, Makine İkmal Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Kemal Faruk Kayır, bakım ve onarımların uzman personel tarafından yapılmasının ekonomik olduğunu da anlattı: “4 yedek parça ambarımız var. İhale usulü ile parçalarımız alınmakta ve ihale usulü aldığımız için maliyeti düşürmekteyiz ve araçları hızlı bir şekilde tamir ettiğimiz için de araçlarımızın hizmeti aksamamış oluyor. Tamir bakımlarını hızlı şekilde yaparak hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sağlamış oluyoruz.” Tek merkezden kontrol Makine İkmal Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şubesi özellikle Fen işleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kullanılan ağır araçların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, kışın sahada aktif olarak kullanılan kar küreme ve tuzlama araçlarını da sezon öncesi sıkı kontrolden geçiriyor. Çevre temizlik sulama, cenaze ve itfaiye araçları ile ambulansların da bakım ve onarımları yapılırken, toplam 3 bin 343 adet araç ve ekipmanın tamiri bu birim tarafından gerçekleştiriliyor. (BC -

